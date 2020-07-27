Qualcomm her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil amiral gemisi platformunu yılın son çeyreğinde tanıtacak. Snapdragon 875 adıyla piyasaya sürükecek olan yonga setini akıllı telefonlarda görmemiz ise 2021 yılının ilk çeyreğini bulabilir.

Yeni nesil mobil platform hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, Snapdragon 875'in (SM8350) Lahaina kod adına sahip olduğunu açıkladı. Lahaina ismi, Hawaii adasındaki aynı adlı bir bölgeden geliyor. Önceki sızıntılarda Qualcomm'un yeni yonga setini Snapdragon 875 yerine Snapdragon 875G olarak isimlendirebileceği yönündeydi. Ancak şirketten henüz bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için şimdilik Snapdragon 875 isimlendirmesine sadık kalacağız.

Akıllı telefonu güneşte bırakırsanız ne olur?

Yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 875, 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Qualcomm'un bu yonga setinde Cortex X1 + Cortex A78 çekirdek mimari kombinasyonunu kullanacağı belirtilmiş. Makine öğrenimi kabiliyetinin daha yüksek olacağı Snapdragon 875, 2021 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarına güç verecek. Tüm bunlara ek olarak Qualcomm'un artık Snapdragon 875'de harici bir temel bant yongası kullanmayacağı, bunu işlemciyle birleştirerek performansta iyileştirmeler sunacağı da sızan bilgiler arasında. (Donanımhaber)