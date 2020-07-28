NASA'nın Mars görevi işte böyle gerçekleşecek... NASA detayları videoyla gösterdi
Son dönemlerde NASA'dan genelde erteleme haberi geliyordu. Bilindiği üzere Mars'a gönderilmek üzere geliştirilen Perseverance'ın uzaya fırlatılışı birkaç kere ertelenmişti. Normalde yeni keşif aracının fırlatılışı 17 Temmuz'da gerçekleşecekti. Eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa Perseverance, 30 Temmuz'da fırlatılacak. NASA veya tam adıyla Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yeni Mars görevi için animasyonlu bir tanıtım videosu yayınladı. Görevin nasıl gerçekleşeceğini de gözler önüne serdi. İşte o video...
'Kızıl Gezegen'i mercek altına almak için yeni bir göreve hazırlanan Mars hedeflerini açıkladığı bir video yayınladı.
"NASA, Kızıl Gezegen'i araştırmak için yeni bir keşif aracı gönderiyor. Araç 7 aylık bir yolculuktan sonra 7 dakikalık bir iniş ile yüzeye ulaşacak ve Jezero Krateri'ne iniş yapacak." ifadelerinin kullanıldığı videoda yeni Mars keşif aracının adının Perseverance, ona eşlik eden küçük helikopterin adının ise Ingenuity olduğu belirtiliyor.
NASA, söz konusu görev ile birlikte ilk kez Mars'tan topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmeyi planlıyor.
Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.
NTV'de yer alan habere göre; Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.
Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.
NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu | Video