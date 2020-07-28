Bir süreden beridir teknoloji gündeminde yer alan Oppo A72 5G modeli nihayet resmi olarak açıklandı. Daha önce A72 hakkında çeşitli kaynaklardan gelen dedikodular vardı ve bazı detaylar sızıdırılmıştı. Resmi olarak açıklanan bilgilerle birlikte söylentiler uyuşuyor diyebiliriz.

OPPO A72 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Oppo A72'de FHD+ çözünürlüğünde 6.5 inç'lik IPS LCD ekran yer alıyor. 5G destekli modeli A72 gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 720 yonga setinden alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

Arka yüzde ise kare şeklinde konumlandırılmış 3'lü ana kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde 8MP'lik selfie kamerası bulunurken arka tarafta 16MP'lik ana kameraya 8MP'lik ulta geniş açı ve 2MP'lik derinlik kamerası eşlik ediyor.

4040 mAh'lık pilden beslenen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor. 31 Temmuz'da satışa sunulacak olan model kutudan çıktığında ColorOS 7.2 destekli Android 10 ile çalışacak.

OPPO A72'NİN FİYATI NEDİR?

Çinli şirket yaptığı açıklamada Oppo A72'nin 270 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtti.