PlayStation Plus (PS Plus) ağustos oyunları nedir? Bakın hangi oyunlar var...
Sony'de büyük hareketlilik var. Japon teknoloji devi bir yandan PlayStation 5 için hazırlıklara devam ederken, diğer yandan çıkış oyunları için de yapımcı stüdyolarla çalışmalara devam ediyor. Sony tabii ki PS4'ü ihmal etmiyor ve mevcut konsol için yazılım geliştirmeleri yapıyor. Geçtiğimiz ay Sony, PlayStation Plus veya kısaca PS Plus'ın 10. yıl dönümü nedeniyle 3 oyun ve özel bir tema vermişti. Yaz mevsiminin son ayında PS Plus oyunları belli oldu. PS Plus ağustos oyunları Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ve Fall Guys: Ultimate Knockout ücretsiz olarak verilecek.
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ve Fall Guys: Ultimate Knockout oyunları Ağustos ayı boyunca ücretsiz olarak indirilebilir olacak. Oyuncular, bu oyunları kütüphanelerine eklediklerinde oyun yeniden ücretli dahi olsa ek ücret ödemeyecek.
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, bugünden itibaren PS Plus abonelerine ücretsiz sunulurken, Fall Guys: Ultimate Knockout 4 ise 4 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar bedava olacak.
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Sony, geçtiğimiz günlerde de Türkiye özelinde bir karar alarak PS Plus abonelerine 60 TL bakiye yükledi. Ancak tüm PS Plus abonelerine yüklenmediği için bakiyesinde parayı görmeyen oyuncular tepkilerini dile getirince Sony'nin bundan sonraki adımı merak ediliyor.
Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım: 8 Ağustos Saat 00:01'den 9 Ağustos Saat 23:59'a kadar PS Plus aboneliğiniz yoksa bile online oyunları ücretsiz deneyimleyebileceksiniz. (Hürriyet)