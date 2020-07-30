Horizon Zero Dawn PC sistem gereksinimleri nedir?
Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn, 2017'de PS4 için çıkmış ve oldukça ses getirmişti. Popüler oyun şimdi de PC'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Horizon Zero Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar...
Sony PlayStation 4'lerin popüler oyunlarından biri olan Horizon Zero Dawn'un PC sürümü için geri sayım sürüyor. 7 Ağustos tarihinde satışa sunulması planlanan oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda ise oyunun geniş kitlelere hitap edeceğini söyleyebiliriz.
Oyunun minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda 10 yıllık bir işlemci olan Core i5-2500K dikkat çekiyor. Diğer yandan GTX 780'in de bu oyunu oynamak için yeterli olduğu görülüyor.
Şimdi isterseniz sözü çok uzatmadan oyunun minimum sistem gereksinimlerine göz atalım:
OS: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i5-2500K@3.3GHz veya AMD FX 6300@3.5GHz
Hafıza: 8GB RAM
GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)
DirectX: Versiyon 12
Depolama: 100 GB boş alan
(Hürriyet)
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