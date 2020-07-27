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'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı

Kısa süre önce , 'nun halefi olması planlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaya fırlatılışını bir kere daha ertelemişti. NASA'dan yapılan açıklamada, Mart 2021'de planlanan fırlatışın 31 Ekim 2021'de yapılacağı belirtildi. 30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde bulunan Hubble Uzay Teleskobu ise görevini yapmaya devam ediyor. Hubble tarafından çekilen Satürn'ün fotoğrafı sanal aleme damga vurdu.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 16:12
Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı

Dünya'dan 1,35 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Satürn Hubble'ın objektifine takıldı. 'nın paylaştığı karede Satürn'ün iki uydusu da net bir şekilde görülebiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı

Güneş'e en yakın 6'ncı gezegen konumunda olan Satürn'e ait kare 'nın resmi Instagram hesabından paylaşıldı.

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Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı

1990'DAN BERİ GÖREV YAPIYOR

'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği , 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı

Emektar uzay teleskobu bugüne kadar evrenin onlarca ikonik fotoğrafını çekti.

Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı

İşte Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk... (NTV)

Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı
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Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı
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