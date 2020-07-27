Hubble Uzay Teleskobu'nun Satürn fotoğrafı sanal alemi salladı

Kısa süre önce NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olması planlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaya fırlatılışını bir kere daha ertelemişti. NASA'dan yapılan açıklamada, Mart 2021'de planlanan fırlatışın 31 Ekim 2021'de yapılacağı belirtildi. 30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde bulunan Hubble Uzay Teleskobu ise görevini yapmaya devam ediyor. Hubble tarafından çekilen Satürn'ün fotoğrafı sanal aleme damga vurdu.
Giriş Tarihi: 27.07.2020
16:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
16:12
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