Microsoft, oyunun sayfası için bazı güncellemeler yaptı ve detaylar paylaştı. Buna göre, Xbox Series X için optimize edildiği belirtilen oyun, Ray-Tracing yani ışın izleme teknolojisini de bünyesinde barındıracak.

Bu teknoloji sayesinde de S.T.A.L.K.E.R. 2'de camlarda ve su birikintilerinde yansımalarla karşılaşabilecek, daha keskin ışık ve gölge detayları görebileceğiz. Kısacası, oyunun görsel kalitesi çok daha iyi olacak. Ayrıca 4K çözünürlük ve 120FPS'e kadar çalışma hızından da söz ediliyor.

DEVASA DÜNYASI OLACAK

S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World tarafından geliştiriliyor. Devam niteliğinde, bünyesinde aksiyon ve korku elementlerini barındıracak olan oyun, şimdiye dek görülmüş en büyük haritalı oyunlardan bir tanesi olacak.

Senaryo tarafında henüz pek detay paylaşılmadı, ama oyunda yapacağınız seçimlere göre senaryonun şekilleneceğini ve bunun sonucunda da farklı finallerle karşılaşabileceğinizi belirtelim. Tıpkı önceki S.T.A.L.K.E.R. oyunlarında olduğu gibi.

Evet, açık dünya olarak tasarlanan yapım, PC ve Xbox platformları için raflarda olacak, ancak henüz net bir çıkış tarihi bulunmuyor. (CNN Türk)