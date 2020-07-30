S.T.A.L.K.E.R. 2'den detaylar geldi
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, 13 sene önce 2007'de piyasaya sürüldü. Zamanı için konusu, oynanışı, grafikleri, içeriği ve diğer detaylarıyla oldukça sevildi. Oyunun başarısının ardından Clear Sky ve Call of Pripyat adında yan oyunlar çıktı. S.T.A.L.K.E.R. 2 ise yıllardır büyük merakla bekleniyor. Geliştirme aşaması yılan hikayesine dönen S.T.A.L.K.E.R. 2'nin resmi duyurusu kısa süre önce yapılmıştı. Oyunla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Microsoft, oyunun sayfası için bazı güncellemeler yaptı ve detaylar paylaştı. Buna göre, Xbox Series X için optimize edildiği belirtilen oyun, Ray-Tracing yani ışın izleme teknolojisini de bünyesinde barındıracak.
Bu teknoloji sayesinde de S.T.A.L.K.E.R. 2'de camlarda ve su birikintilerinde yansımalarla karşılaşabilecek, daha keskin ışık ve gölge detayları görebileceğiz. Kısacası, oyunun görsel kalitesi çok daha iyi olacak. Ayrıca 4K çözünürlük ve 120FPS'e kadar çalışma hızından da söz ediliyor.
DEVASA DÜNYASI OLACAK
S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World tarafından geliştiriliyor. Devam niteliğinde, bünyesinde aksiyon ve korku elementlerini barındıracak olan oyun, şimdiye dek görülmüş en büyük haritalı oyunlardan bir tanesi olacak.
Senaryo tarafında henüz pek detay paylaşılmadı, ama oyunda yapacağınız seçimlere göre senaryonun şekilleneceğini ve bunun sonucunda da farklı finallerle karşılaşabileceğinizi belirtelim. Tıpkı önceki S.T.A.L.K.E.R. oyunlarında olduğu gibi.
Evet, açık dünya olarak tasarlanan yapım, PC ve Xbox platformları için raflarda olacak, ancak henüz net bir çıkış tarihi bulunmuyor. (CNN Türk)