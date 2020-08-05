Apple'ın uzun bir zamandır iMac modellerini yenileyeceğini gösteren çeşitli emareler vardı. Fakat bu emareler, Apple'ın yeni iMac modellerinde tasarımsal değişikliğe gideceğini, ekran çerçevelerinin daha da inceltileceğini ve en önemlisi Apple'ın ARM tabanlı ilk işlemcisi Apple Silicon ile geleceğini gösteriyordu. Nitekim bunların hiçbirisi gerçek olmadı. 27 inç iMac, yenilenen özellikleri ile tanıtıldı.

YENİ 27 İNÇ'LİK İMAC'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yeni 27 inçlik iMac, 10. nesil Intel işlemciler ile geliyor. 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemci seçeneği de bulunan yeni 27 inçlik iMac'te 8 GB RAM bulunuyor ancak bu RAM tam 128 GB'a kadar arttırılabiliyor. Yeni Apple işi hepsi bir arada bilgisayarın grafik tarafında ise yükü AMD Radeon Pro 5000 serisi üstleniyor. En üst modelde ise AMD Radeon Pro 5500 XT GPU bulunuyor. Depolama tarafında ise işler sıkı tutulmuş. SSD çözümü ile birlikte gelen yeni 27 inçlik iMac'in depolama alanı 256 GB'tan 8 TB'a kadar genişletilebiliyor. Tabi ücreti karşılığında. Şimdi biraz da 27 inçlik yeni iMac'in ekranından bahsedelim.

Yeni iMac'in ekranı 27 inç Retina 5K ekran ve bu ekran iPhone'lardan tanıdığımız True Tone teknolojisi ile geliyor. True Tone özelliği sayesinde ortamdaki ışığa göre ekran renk sıcaklığı en iyi görüş için ayarlanıyor. Ancak Apple bununla da yetinmemiş. Pro Display XDR'de kullanılan, Parlaklığı ciddi oranda azaltan ve ekranın görüşünü artıran nano-texture cam teknolojisi seçenek olarak yeni 27 inçlik iMac'e eklenmiş. Ayrıca 720P çözünürlüğündeki web-cam artık 1080P çözünürlüğünde ve üç yerleşik mikrofon ile güçlendirilmiş.

FİYATI NEDİR?

27 inç iMac'in fiyatı 15,999 TL. Tabi bu standart versiyon için geçerli.

Bu versiyonda 6 çekirdekli 10. nesil Intel i5 işlemcisi, 8 GB RAM, 256 GB SSD ve 4 GB Radeon Pro 5300 depolama bulunuyor.

27 inçlik yeni iMac'in en pahalı modeli ise 71.999 TL. (Mynet)