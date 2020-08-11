Online müzik ve video platformları sıklıkla kullanılıyor. Kullanıcılar aylık ödeme yaparak, sınırsız müzik dinleyebiliyorlar, dizi veya film izleyebiliyorlar. Örnek verecek olursak mesela Spotify en çok bilinen isimlerden biri. Streaming servis denilen servisler bahsettiğimiz bu platformlar oluyor. EA Access'ı da bu platformların oyun hizmeti sunan hali diyebiliriz. Yani aylık veya yıllık ücret vererek, EA Access'ta sunulan tüm oyunları oynayabiliyorsunuz.

EA ACCESS FİYATI NEDİR?

Türkiye'de aylık 12 TL'den, yıllık da 65 TL'den erişime açılacak olan EA Access ile bu ücreti ödeyenler Battlefield serisi, The SIMS 4, FIFA serisi, Star Wars serisi dahil pek çok oyuna erişebilecek.

Örneğin FIFA 21 oyunculara sunulduğunda EA Access'e geldiğinde oyuncuların yüklü paralar ödemesine gerek kalmayacak. Çünkü abonelik çerçevesinde EA Access'te yer alan tüm oyunlara erişim mümkün hale gelecek; elbette ek ücret ödemeden.

Ancak yeni oyunlar hemen EA Access'e gelmeyecek. Ve EA Access'te olan bir oyun sonsuza kadar burada durmayacak. EA, zaman zaman bazı oyunları bu platforma eklerken, bazen de çıkarmayı tercih edecek. (Hürriyet)