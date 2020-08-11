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'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

'ta yenilikler durmak bilmiyor. Son gelişmelere göre bir WhatsApp hesabının farklı cihazlarda kullanılması için önemli bir adım atıldı. WhatsApp geliştiricileri sohbet geçmişinin ve verilerin aktarılması üstüne çalışıyor. Görünüşe göre bu özellik masaüstü sürümünde denenmiş ve sohbet geçmişi sorun olmadan aktarılmış. Tabii ki daha fazla testin ve geliştirmenin yapılması gerekiyor. Bu sadece WhatsApp'taki yeniliklerden biri. Daha başka birçok yeni özellik şu anda test aşamasında ve önümüzdeki haftalar içinde söz konusu özelliklerin son kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Ancak popüler uygulamada yer alan, ancak çok az kişinin bildiği işe yarar özellikler bulunuyor. Mevcut özellikler aslında kullanımda büyük yarar sağlıyor. Sizler için WhatsApp'ın altın değerinde olan bu özelliklerini listeledik. Bakın neler varmış...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 11:32
WhatsApp'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

Birçok kullanıcı 'ı düz şekilde kullanıyor, halbuki bu az bilinen özellikler pratik kullanım sağlıyor. Söz konusu özellikler nedir? Neler yapılabiliyor? Sizler için bu özellikleri listeledik. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

WhatsApp'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

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WhatsApp'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

WhatsApp'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

WhatsApp'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

WHATSAPP 2 ADIMLI DOĞRULAMA

'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,
-6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,
-E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,
-Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

WhatsApp'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

WHATSAPP KULLANICI BİLGİLERİNİ İNDİRME

Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir .ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"Hesap bilgilerini talep et" sekmesine dokunun,
-"Talep et" butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.

WhatsApp'ın bu özelliklerini bilmeyen pişman olacak! İşinize çok yarayacak muhteşem WhatsApp özellikleri...

WHATSAPP YAZI STİLLERİ

Dilerseniz özel mesajları istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz. Önemli bir şey mi söylüyorsunuz, kalın puntolarla yazın. Bir şiir mi paylaşacaksınız, italik yazın ya da bir liste mi paylaşacaksınız, çizin üstünü gitsin.

-İtalik yazmak için: _metin_
-Kalın yazmak için: *metin*
-Üstü çizili yazmak için: ~metin~

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