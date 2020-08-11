İBG'deki Kovid-19 aşı çalışmasında hayvan deneyleri olumlu sonuçlandı

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, merkez olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aşı, profilaktik ve tedavi edici ilaç üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini, tasarım ve üretim aşamalarını tamamlamış oldukları her iki üründe de laboratuvar ve hayvan deneyleri açısından olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Öztürk, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle TÜBİTAK öncülüğünde ve bazı üniversitelerin de katılımıyla COVID-19 Ulusal Aşı ve İlaç Platformu'nun kurulduğunu, İBG'nin aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına mart ayında başladığını söyledi.

Platformun 2 amacının olduğunu belirten Öztürk, "Birisi Kovid-19'a karşı koruma amaçlı aşı geliştirmek diğeri ise hasta olan bireyleri tedavi edici ilaçlar geliştirmek. Biz İBG olarak her iki projede de yer alıyoruz. Amaçlarımızdan birisi, ucuz bir teknoloji ve hızlı sonuç veren bir yöntem kullanarak bir aşı geliştirmek." dedi.