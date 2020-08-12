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etkinliğini 56 milyon kişi izledi

geçtiğimiz hafta merakla beklenen etkinliğini düzenledi. Corona virüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra’nın yanı sıra ve S7+, Galaxy Watch3, ve Galaxy Z Fold2 tanıtıldı. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliği dünya çapında 56 milyon kişi tarafından izlendi.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNİ 56 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
12 Ağustos 2020, Çarşamba Güncelleme : 12:23:04

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Koreli teknoloji yeni cihazlarını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğine olan ilgi, dünya genelinde izlenme rakamlarına da yansıdı.

Güney Kore'den canlı olarak yayınlanan etkinlik, Samsung'un kendi dijital kanallarının yanı sıra birçok medya kuruluşu, operatör, mağaza ve iş ortaklarının dijital kanallarında da izleyici ile buluştu ve dünya genelinde toplam 56 milyon izleyiciye ulaştı.

Etkinlikte, beş yeni cihaz tanıtıldı. Bunlar; Note serisinin yeni üyeleri Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, Galaxy Watch3; Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2. (Milliyet)

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