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'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'tan yeni kareler geldi!

(Amerikan Havacılık ve Ajansı) bilindiği üzere 30 Temmuz'da yeni keşif aracı Perseverance'ı uzaya fırlattı. Normalde Perseverance, 17 Temmuz'da fırlatılacaktı, ancak bazı sorunlar yüzüne fırlatış birkaç kere ertelenmişti. Küçük bir otomobil büyüklüğünde tasarlanan yeni uzay aracının, Şubat 2021'de 'a inmesi öngörülüyor. NASA'nın hali hazırda Mars'ta bulunan keşif aracı Curiosity aktif olarak görevini yapıyor. NASA, Curiosity'nin 8'inci yılını Mars'tan çekilen kareler ile kutladı.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 16:39
NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!

'nın keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki 8'inci yılına girdi.

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!

, Curiosity'nin yıldönümü dolayısıyla 'tan yeni kareler paylaştı.

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NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de 'taki Gale Krateri'ne inerek görevine başlamıştı.

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!

Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!

İşte 'nın Curiosity'nin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı kareler... (NTV)

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!
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NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!
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