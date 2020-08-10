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NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mars'tan yeni kareler geldi!
NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı) bilindiği üzere 30 Temmuz'da yeni keşif aracı Perseverance'ı uzaya fırlattı. Normalde Perseverance, 17 Temmuz'da fırlatılacaktı, ancak bazı sorunlar yüzüne fırlatış birkaç kere ertelenmişti. Küçük bir otomobil büyüklüğünde tasarlanan yeni uzay aracının, Şubat 2021'de Mars'a inmesi öngörülüyor. NASA'nın hali hazırda Mars'ta bulunan keşif aracı Curiosity aktif olarak görevini yapıyor. NASA, Curiosity'nin 8'inci yılını Mars'tan çekilen kareler ile kutladı.
Giriş Tarihi: 10.08.2020
16:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
16:39
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