ABD'nin popüler gazetelerinden olan The Wall Street Journal, TikTok'un uzun bir süre boyunca Android ekosistemindeki kullanıcıların "MAC" adreslerini topladığını yazdı. Üstelik TikTok, iddialara göre bunu Android ekosistemindeki bilinen bir güvenlik açığından faydalanarak yapıyordu.

MAC adreslerini, ülkemizdeki TC Kimlik Numarası gibi düşünebilirsiniz. İnternete bağlanan her cihazda bulunan MAC adresi, benzersiz kimlikler olarak karşımıza çıkıyor. Değiştirilemeyen MAC adresleri, farklı yollarla öğrenilebilir olsa da kullanıcılar, bu adreslere genelde ihtiyaç duymazlar. Ancak Wall Street Journal'a göre TikTok, Android ekosistemindeki kullanıcılara ait cihazların MAC adreslerini uzunca bir süre önemsemiş.

Facebook ve Twitter insanları böyle manipüle ediyor

Google, herhangi bir geliştiricinin kullanıcıların MAC adreslerine erişmesini yasaklıyor. Zaten bu bağlamda da kullanıcılara ek bir güvenlik önlemi olarak anonim kimlikler sunuluyor. Ancak her türlü güvenlik önlemini aşabilen bilgisayar korsanları, bu konuda da güvenlik açıkları buldular. Hatta bu güvenlik açığından faydalanarak cihazların MAC adreslerine erişen bazı uygulamalar olduğu zaten biliniyordu. Wall Street Journal, TikTok'un da bu uygulamalar arasında olduğunu ileri sürüyor.

Eğer hali hazırda Android üzerinden TikTok kullanıyorsanız, artık MAC adresiniz takip edilmiyor. Çünkü haberde yer alan bilgilere göre geliştirici ekip, 18 Kasım 2019 tarihinde getirdiği bir yazılım güncellemesi ile cihazların MAC adreslerine erişmeyi bırakmış. Ancak TikTok, geçtiğimiz yıl zaten en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi haline geldi. Yani eğer iddialar doğru ise TikTok, zaten milyonlarca kullanıcıya ait cihazın MAC adresini depolamış durumda.

TikTok cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medya platformunun MAC adreslerini neden topladığı ve bu adresleri hangi amaçla kullandığı büyük bir sır. Görünüşe göre TikTok, uzunca bir süre daha bu iddialarla gündeminde yer etmeye devam edecek. (Webtekno)