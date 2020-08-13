Bethesda ekibi, QuakeCon etkinliği kapsamında hayır kurumları için bir bağış kampanyası başlatmış, işte bu bağış kampanyası sırasında da FPS efsanesi Quake'i ücretsiz olarak dağıtmıştı. Şirket, yapılacak bağışların 10 bin doları aşması durumunda da Quake II'nin de ücretsiz olacağını açıklamıştı. Oyunseverlerin yoğun ilgi gösterdikleri kampanya da 30 bin doları aşkın para toplanınca da Bethesda, Quake II'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Oyuncular, an itibarıyla bu kampanyadan faydalanabiliyorlar.

Bethesda'nın Quake II kampanyası, 72 saatliğine geçerli. Yani 1997 yılında piyasaya sürülmüş olan oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için elinizi birazcık çabuk tutmanız gerekiyor. Üstelik bu oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler de çok kolay. Dilerseniz hemen, oyunun neler sunduğunun yanı sıra Quake II'ye ücretsiz olarak erişmek için neler yapmanız gerektiğine yakından bakalım.

FPS TÜRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN

Quake II de tıpkı Quake gibi FPS türünde olan aksiyon dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, bu oyunda karşılarına çıkan düşman unsurlarının tamamını yok ederek insanlığı kurtarmaya çalışacaklar. Günlerinizi alacak kadar uzun bir oyun olmasa da FPS türünün öncülerinden olan Quake II'yi deneyimlemek, sizleri çok daha farklı bir atmosferin içine sokacak.

Quake II'ye ücretsiz olarak erişebilmeniz için yapmanız gereken tek şey, Bethesda Launcher isimli uygulamayı indirerek kendinize bir Bethesda hesabı oluşturmak ya da mevcut hesabınıza giriş yapmak. Oyun, bu işlemleri yaptıktan saniyeler sonra kütüphanenize eklenmiş olacak. Bu sayede Quake efsanesinin ikinci oyununa ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz.

Bu arada, oyuncuların bir beklentileri daha var. Bu beklenti, Quake III Arena'nın da ücretsiz sunulması. Eğer siz de böyle bir beklenti içerisindeyseniz müjdeli haberi açıkça verebiliriz. Quake III Arena, 17 Ağustos Pazartesi günü ücretsiz olarak dağıtılmaya başlayacak. Üstelik Quake 3 Arena'ya ücretsiz olarak sahip olmak için de Bethesda Launcher'a giriş yapmanız yeterli olacak. Bu sayede yıllar önce piyasaya sürülerek milyonlarca oyuncuyu kendine hayran bırakan Quake serisini deneyimleme imkanı bulacaksınız. (Webtekno)