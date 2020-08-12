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'te büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke 'daki dijital hayatı etkileyebilir!

Geçtiğimiz günlerde Finlandiyalı bilim insanları 'te sıra dışı hareketler tespit etmişti ve bu durumu araştırmaya başlamışlardı. Metsähovi Radio Observatory'de görevli araştırmacılar halen bu konuyu aydınlatacak bir açıklama yapmadı. Bunlar yaşanırken Güneş'te büyüklüğünde bir lekenin 'ya döndüğü ortaya çıktı. Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya'daki radyo iletimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 15:17
Güneş'te Mars büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke Dünya'daki dijital hayatı etkileyebilir!

MARS BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇEKİRDEĞE SAHİP

Bilim insanları 'te gözlemlenen büyük bir karanlık noktanın 'ya doğru döndüğünü ve boyutunun gelecek birkaç gün içinde artabileceğini belirtti. AR2770 olarak adlandırılan lekenin 'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi.

Güneş'te Mars büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke Dünya'daki dijital hayatı etkileyebilir!

11 YILLIK BİR DÖNEMİN PARÇASI

lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar 'daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor.

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Güneş'te Mars büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke Dünya'daki dijital hayatı etkileyebilir!

Yeni lekesi, ABD'nin Florida eyaletinde gözlem yapan amatör gökbilimci Martin Wise tarafından tespit edildi. Trenton'dan görüntü alan amatör astronom Martin Wise tarafından gözlemlendi. Ardından bilim insanları harekete geçti.

Güneş'te Mars büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke Dünya'daki dijital hayatı etkileyebilir!

GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR

Space Weather'ın raporlarına göre, AR2770'in, atmosferine küçük iyonlaşma dalgaları gönderiyor. Bununla birlikte, lekenin alanı büyüyor ve gelecek günlerde daha yoğun patlamaları üretebilme ihtimali bulunuyor.

Güneş'te Mars büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke Dünya'daki dijital hayatı etkileyebilir!

ELEKTROMANYETİK SİSTEMLER BOZULABİLİR

NASA'nın belirttiğine göre göre, patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji boşaltımınn gerçekleşmesiyle geliyor. Ardından Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, 'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerinde aurora adı verilen ışık olayları gerçekleşiyor. Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.

Güneş'te Mars büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke Dünya'daki dijital hayatı etkileyebilir!

Öte yandan bu patlamalar, yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Kozmik dalgaların şiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, 'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde frekeansların boyutu da ölçülebiliyor.

(NTV)

Güneş'te Mars büyüklüğünde dev leke bulundu! Bu leke Dünya'daki dijital hayatı etkileyebilir!
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