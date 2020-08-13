Ubisoft'un yeni battle royale oyunu, oyuncular tarafından daha beta sürümdeyken beğenilmişti. Klasik bir hayatta kalma oyunu olmasına rağmen görülmemiş derecede yüksek tempoya sahip olan oyun, 100 oyuncuyla başlıyordu. Ubisoft, oyunun ilk sezonunu resmen başlatarak oyuncuların nabzını ölçmeye başladı. Görünüşe göre battle royale türünün şahı PUBG, çok dişli bir rakiple karşı karşıya.

İLK SEZONDA NELER VAR?

Hyper Scape, oyuncular için etkileyici bir deneyim sunuyor. Örneğin bu oyunda, binaların tepelerine tırmanabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda yer alan bazı "hack"ler, oyuncuların hoşuna gidecek gibi görünüyor. Mesela oyunda arkanızdan sizi kovalayan bir düşman unsuru varsa, oyundaki hackler sayesinde devasa büyüklükte bir duvar örüp, rakibinize karşı avantajlı hale gelebiliyorsunuz.

Hyper Scape, açık beta sürümdeyken bazı silahlara zaten sahipti. Ubisoft ekibi, oyunun ilk sezonuyla birlikte yeni bir de silahı kullanıma sundu. "Dragonfly" isimli bu silah, orta seviye olsa da oyuncular tarafından tercih edilecek gibi görünüyor. Ayrıca ilk sezonla birlikte rakibinizi birkaç saniyeliğine de olsa etkisiz hale getirebileceğiniz "Magnet" isminde bir hack de kullanılabilir oluyor.

Ubisoft geliştiricileri, bugün itibarıyla tam sürüm olarak erişilebilen battle royale oyunları için sistem gereksinimlerini açıklamadılar. Ancak geliştirici ekip, açık beta sürümün yayınlandığı süreçte belirli sistem gereksinimleri yayınlamıştı. Görünüşe göre oyunun kararlı sürümü de o dönemlerde açıklanan sistem gereksinimlerini içeriyor. Peki bu oyuna erişebilmek için hangi seviyede bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor?

Hyper Scape'in beta sürümü için açıklanan sistem gereksinimleri şöyleydi

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 (4 GB) veya AMD Radeon RX 480 (4 GB)

Sabit Disk: 20 GB kullanılabilir alan

HYPER SCAPE NEREDEN NASIL İNDİRİLİR?

Eğer Xbox One ya da PlayStation 4 kullanıyorsanız, oyun konsolunuzun uygulama mağazasına giderek Hyper Scape'i arayın ve listeleme sayfası üzerinden indirme işlemini tamamlayın. Eğer bu oyunu bilgisayarınıza indirmek isterseniz de Ubisoft'un sitesinden oyuna erişebilirsiniz. (Webtekno)