EA tarafından paylaşılan haberde Origin Access ve Steam'e gelecek EA Access hizmetlerinin tek bir isimde buluşacakları bilgisi paylaşıldı. Habere göre Origin Access ve EA Access artık yalnızca 'EA Play' adıyla anılacak. Bununla birlikte PC'ye özel olan Origin Access Premier hizmetinin adı 'EA Play Pro' olarak değiştirilecek.

EA'in abonelik hizmetlerinde yaptığı isim değişikliği 18 Ağustos gününden itibaren geçerli olacak. EA hizmetlerinde yaşanacak bu isim değişikliğinin hizmetlere getireceği bazı artılar da bulunacak. Oyuncular, EA Play hizmetine abone olduklarında öncekilere göre daha fazla fırsata sahip olacak.

OYUNCULAR ÖZEL İÇERİKLERE SAHİP OLACAKLAR

EA hizmetlerinden birine şu anda üye olan oyuncular geniş bir oyun kütüphanesine erişim, her alışverişte %10 indirim, çıkacak oyunlara erken erişim gibi oldukça iyi fırsatlara sahipler. Ancak EA Play'in devreye girmesiyle birlikte oyuncular, oyun içi görevler ve ödüllerin yanı sıra üyelere özel içeriklere de sahip olacaklar.

EA Play ile birlikte gelen yenilikler, her oyun için farklı olacak ve 'Ultimate Team Packs, özel gösteriş eşyaları ve kozmetikler' gibi ödüller sunacak. Bununla birlikte yeni isim, EA'in her yıl düzenlenen E3 konferansında kullandığı isimle aynı olduğundan bu konferansta kullanılan isim de değişikliğe uğradı.

E3 konferansında EA Play ismiyle karşımıza çıkan Electronic Arts, habere göre bundan sonra artık 'EA Play Live' ismiyle konferansta yer alacak. EA'in bu ismi bu yıl düzenlenen tüm dijital etkinliklerde kullandığını görmüştük. (Webtekno)