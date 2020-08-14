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Chrome kullananlar dikkat! Google Chrome'un içine gizlemiş!
Google cephesinde bu aralar bir hayli hareketlilik yaşanıyor. Ünlü oyun stüdyosu Epic Games, Apple ile birlikte Google'ı dava etmeye hazırlanıyor. Fortnite, App Store ve Play Store'dan kaldırıldı. Bu durumdan dolayı Epic Games ile büyük bir gerilim yaşandı. Google bir yandan bu konuyla ilgilenirken, diğer yandan uygulamaları ve servisleri üstündeki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Popüler tarayıcı Chrome için birden fazla yeni özelliğin test aşamasında olduğu rapor edildi. Söz konusu yenilikleri önümüzdeki haftalar içinde göreceğiz. Google kademeli olarak yeni özellikleri Chrome'a ekleyecek. Bununla birlikte Chrome'da mevcut olan son derece kullanışlı özellikler de var, çoğu kullanıcı bunları bilmiyor.
Giriş Tarihi: 14.08.2020
17:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
17:08
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