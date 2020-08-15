Ashraf Ismail, bir takım nedenlerden dolayı ailesinin ve kendisinin hayatının parçalandığını ifade etmişti. Ubisoft içinde başka bir kadınla evlilik dışı ilişki iddialarıyla suçlanan Ashraf Ismail, bugün Ubisoft tarafından yapılan bir duyuruya göre artık Ubisoft'ta görev almayacak. Duyuruya göre Ashraf Ismail, Ubisoft'tan atıldı.

Assassin's Creed Valhalla'nın geliştirildiği Ubisoft stüdyosu olan Ubisoft Montreal çalışanları, geçtiğimiz gün şirketten gelen bir duyuruyla karşılaştı. Ubisoft tarafından gönderilen bu duyuruda 'Harici bir firma tarafından yapılan soruşturmanın ardından Ashraf'ın Ubisoft'taki işine son verilmesi gerektiğine karar verildi.' ifadesi yer alıyordu.

KANIT HAKKINDA DETAY VERMEDİLER

Bu yazın ilk haftalarında Ubisoft içinde başlayan cinsel taciz iddialarının ardından şirket, harici bir şirketi soruşturma için görevlendirmişti. Ashraf Ismail'in Ubisoft'tan atılmasına neden olan kanıt hakkındaysa Ubisoft, şu an için herhangi bir detay veremeyeceklerini söyledi ve soruşturmanın gizli olduğunu belirtti.

Ashraf Ismail, 2009 yılından bu yana Ubisoft'ta görev almaktaydı. Ashraf, 2017 yılında çıkış yapan Assassin's Creed Origins'in de oyun yönetmeniydi. Ancak son kararla birlikte Ashraf Ismail, Ubisoft'tan atılan veya farklı yollarla şirketten çıkması sağlanan; aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bir listedeki son isim oldu.

Ubisoft, paylaştığı duyuru içinde soruşturma öncesi veya sırasında yalnızca yöneticinin ve soruşturmada yer alan kişilerin bilgi edindiklerini belirtti. Şirket, bir soruşturmanın işten çıkarılma ile sonuçlanması durumunda ilgili ekip ve departmanların karar hakkında bilgilendirileceğini de ekledi. (Webtekno)