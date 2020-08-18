IBM POWER10'dan yararlanacak sistemlerin 2021 yılının ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.

POWER10 tarafından sununlan inovasyonlar şunlar:

-IBM'in İlk Ticari 7 nm İşlemcisi: Aynı güç bağlamında olan bir IBM POWER9i'a oranla 3 kat daha fazla kapasite ve enerji verimliliği sağlaması bekleniyor ve daha iyi performans sunmasına fırsat veriyor.

-Çoklu Petabayt Bellek Kümeleri: SAP, SAS ve diğer ISV'lerden gelen bellek odaklı iş yüklerinin daha verimli kullanımını ve bulut kapasitesinin geliştirilmesi için tasarlanmış Memory Inception adlı yeni bir teknolojiye sahip.

-Donanımla Etkinleştirilen Yeni Güvenlik Kabiliyetleri: IBM POWER10 işlemcisi; günümüzün en zorlu standartları olan kuantum güvenlikli kriptografi ve tam homomorfik şifreleme gibi geleceğin kriptografi standartları için, IBM POWER9'a kıyasla AES şifreleme motorlarının sayısının çekirdek başına dört katı performansı ile daha hızlı şifreleme ve konteyner güvenliğinde yapılan yeni geliştirmelere ulaşmayı hedefliyor. Uçtan uca güvenliği destekleyen şeffaf bellek şifrelemesi de bu kabiliyetler arasında yer alıyor.

-Yeni İşlemci Çekirdeği Yapıları: Yerleşik Matrix Math Accelerator'a sahip bir IBM POWER10 işlemcisi; iş uygulamalarına yapay zekayı katmak ve daha iyi içgörüler sağlamak amacıyla, yuva başına sırasıyla FP32, BFloat16 ve INT8 hesaplamaları için yapay zeka tabanlı sonuç çıkarmayı IBM POWER9 işlemcisinden 10x, 15x ve 20x daha hızlı yapacağı tahmin ediliyor. (Hürriyet)