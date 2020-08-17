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'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

'taki yeniliklerin hızına ulaşmak mümkün olmuyor. Neredeyse her gün teknoloji basınının gündeminde yer alıyor. Kısa süre önce WhatsApp, tek hesabın farklı cihazlarda kullanılması için önemli bir adım attı. Sohbet geçmişinin ve verilerinin bir cihazdan başka bir cihaza kopyalanması için çalışmalar yapıldı. Tabii ki tüm yenilikler bu kadarla sınırlı değil. Şu anda test aşamasında olan başka yeni özellikler de bulunuyor. Bununla birlikte şimdi başka bir yenilik daha ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna bakalım.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 12:14
WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

'ın Android uygulaması için yayınlanan yeni beta sürümü, uygulamaya eklenecek yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

Donanımhaber'in haberine göre 2.20.198.5 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesi, 'ın bir süredir üzerinde çalıştığı çıkartma arama özelliğinin yakın zamanda uygulamaya dahil edileceğini gösterdi.

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WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

Henüz geliştirilme aşamasında olan arama özelliği sayesinde, çıkartma paketleri arasında istediğinizi bulmanız daha kolay hale gelecek. Bununla birlikte tıpkı emojilerde olduğu gibi çıkartmalar da ifade ettiği duruma göre sekmelere ayrılacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN İŞE YARAR ÖZELLİKLERİ

İşte 'ın oldukça işinize yarayacak az bilinen özellikleri...

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

WHATSAPP 2 ADIMLI DOĞRULAMA

'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,
-6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,
-E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,
-Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

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