WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı! WhatsApp Android beta sürümünde...

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN İŞE YARAR ÖZELLİKLERİ

İşte WhatsApp'ın oldukça işinize yarayacak az bilinen özellikleri...

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,

-Ayarlar'a dokunun,

-Veri ve depolama satırına dokunun,

-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.