'İhbarda Bulun' adı verilen yeni özellik sayesinde vatandaşlar, karşılaştıkları kural ihlallerini doğrudan cep telefonlarından bildirerek virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecekler. Kural ihlallerinin anlık olarak kolay bir şekilde bildirilebilmesi, Sağlık Bakanlığı'nın üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletecek.

İHBARDA BULUN ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIYOR?

Karşılaştığınız kural ihlallerini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bildirmek oldukça kolay. Bunun için HES uygulamasını açtıktan sonra 'Ana Ekran' kısmında yer alan 'İhbarda Bulun' sekmesine gitmeniz gerekiyor. 'Başlık / İşletme Adı' kısmını doldurup gerekli açıklama ve adresi yazdıktan sonra çektiğiniz fotoğraflarla birlikte ihbarda bulunabilirsiniz.

İzmir'de, 84 Yaşında Koronavirüsü Yendi!

Yeni sürümle birlikte 'İhbarda Bulun' özelliğinin yanı sıra birkaç yeni özellik daha eklendi. Yayınlanan güncellemenin sürüm notlarıysa şu şekilde:

İhbarda Bulun bölümü ile kural ihlallerini bildirim özelliği eklendi.

HES Kodu Sorgula bölümü ile ilgili HES Koduna sahip kişinin risk durumunu karekod ile sorgulayabilme özelliği eklendi.

Performans ve haya iyileştirmeleri yapıldı.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİYOR?

Sizi ve çevrenizdekileri yeni tip koronavirüsten korumak için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, şu anda Android ve iOS platformlarında ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. (Webtekno)