SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 812 bin 527 kişi öldü. Vaka sayısı dünya genelinde 23 milyon 586 bin 512'ye çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 85 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 688 bin 429 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 874 bin 146 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 180 bin 604 kişi hayatını kaybetti.