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SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte 'nin listedeki yeri

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 23 milyon 586 bini aştı. İşte 'nin ve diğer ülkelerin Koronavirüs tablosundaki yeri...

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 09:15 Son Güncelleme: 24.8.2020 09:17 ABONE OL
SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 812 bin 527 kişi öldü. Vaka sayısı dünya genelinde 23 milyon 586 bin 512'ye çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 85 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 688 bin 429 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 874 bin 146 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 180 bin 604 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

VAKA SAYISI 300 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 605 bin 783), Hindistan (3 milyon 106 bin 348), Rusya (956 bin 749), Güney Afrika (609 bin 773), Peru (594 bin 326), Meksika (560 bin 164), Kolombiya (541 bin 147), İspanya (407 bin 879), Şili (397 bin 665), İran (358 bin 905), Arjantin (342 bin 154), İngiltere (325 bin 642), Suudi Arabistan (307 bin 479),

SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

ise 300 bini aşmadı. Bu banttaki ülkeler de şöyle; Bangladeş (294 bin 598), Pakistan (293 bin 261), İtalya (259 bin 345) ve Türkiye (258 bin 249)."

SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇEN ÜLKELER

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (114 bin 772), Meksika (60 bin 480), Hindistan 57 bin 692), İngiltere (41 bin 429), İtalya (35 bin 427), Fransa (30 bin 513), İspanya (28 bin 838), Peru (27 bin 663), İran (20 bin 643), Kolombiya (17 bin 316), Rusya (16 bin 383), Güney Afrika (13 bin 59) ve Şili (10 bin 852)."

SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Koronavirüste ikinci dalga endişesi özellikle avrupa ülkelerinde dile getirilmeye başlandı. Almanya yeni tedbirleri gündeme aldığını belirtirken henüz açıklanmış bir yasak söz konusu değil.

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SON DAKİKA! Dünyada koronavirüs vaka sayısı 300 bini aşan ülkeler listesi belli oldu; İşte Türkiye'nin listedeki yeri
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