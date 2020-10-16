Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in (PS5) Türkiye satış fiyatı oldukça merak ediliyordu ve fiyat sonunda açıklandı. Sony tarafından yapılan açıklamada açıklamada PlayStation 5'in, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi. Tabii ki bu fiyat PS5'in Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli için geçerli. Disk olmayan ve dijital olarak adlandırılan diğer modelin fiyatı halen belli değil.

PLAYSTATION 5'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

PlayStation 5'in içinde AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PS5'te 16 GB RAM, 825 GB SSD depolama birimi bulunuyor. Sony, SSD teknolojisi ile oyunların yükleme sürelerinin ciddi ölçüde azaldığını belirtiyor. Konsolun grafik motorundaki ışın izleme hızlandırma (Ray Tracing) özelliğinin ise oyunlardaki ışıkların çok daha gerçekçi gözükmesini sağlayacağı açıklandı. PS5 4K televizyonlarda 120 Hz'e kadar görüntü verebilecek. Konsol 8K televizyonları da destekliyor.