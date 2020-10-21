NASA'nın aracı Osirix-Rex Bennu asteroidine iniş yaptı!
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ismi bu aralar iddialarla gündeme geliyor. Komplo teorisyenleri, NASA'nın yakasına yapışmış durumda ve sakladığı gerçekleri açıklamasını istiyor. Uçuk iddiaları bir kenara alacak olursak, NASA araştırmalarına iyice yoğunlaşmış durumda. Mars, Ay'a yeniden gidiş, Güneş Sistemi dışında dış uzay ve asteroidlerle de yakından ilgileniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, uzun zamandır Bennu asteroidine uzay aracı göndermek istiyordu ve sonunda bunu başardı. Osirix-Rex aracı, numune toplamak üzere Bennu asteroidine temas etti.
Dünyadan 330 milyon km uzakta bulunan uzay aracından gelen sinyaller, aracın 500 metre genişliğindeki gökcismine planlandığı gibi birkaç saniyelik bir iniş yapabildiğini doğruladı.
Ancak aracın bu kısa sürede asteroit yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı henüz bilinmiyor.
Amaç yüzeyden en az 60 gr numune toplamaktı.
Bennu çok ilkel bir gökcismi. Bilim insanları bu nedenle asteoridin yüzeyindeki kum ve toz parçacıklarının, Güneş ve gezegenlerin 4 buçuk milyar yıl önceki oluşumunun kimyasına dair çok ilgi çekici ipuçları verebileceğini belirtiliyor.
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