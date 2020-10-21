Video Dünya NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video

NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video

NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video
21.10.2020 | 10:06

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Osirix-Rex aracı, numune toplamak üzere Bennu asteroidine temas etmeyi başardı.

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