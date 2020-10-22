Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Siber Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Siber Zekâ Bilgi Yarışması düzenlediklerini belirterek; yarışmayla ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak siber güvenlik alanında eğitim ve farkındalık faaliyetleri çalışmalarına bir yenisini eklediklerini belirterek, yeni projenin çıkış noktası olarak siber güvenlik zincirinin en zayıf halkasının insan olduğunun altını çizdi.

Zincirin diğer halkaları ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun en zayıf halkayı güçlendirmeden siber güvenlik alanında hedeflenen neticeleri almanın imkânsız olduğunu belirten Koç, siber güvenlik bilincine sahip bireylerin büyük öneme sahip olduğunu dile getirirdi.

Siber güvenlik konusundaki eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenen yarışmaların bu konuda önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Koç, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Siber Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"YARIŞMADA BAŞARILI OLANLARA SÜRPRİZ HEDİYELER"



Gençlerin bu alanda yeterlilik kazanmasına ayrıca önem verdiklerini vurgulayan Koç, "Siber Güvenlikte Milli Ruh" sloganıyla çıktıkları bu yolda, gelecekte ulusal siber güvenliği emanet edecekleri çocukların bu alanda yeterlilik kazanmasına önem verdiklerinin altını çizdi.

Koç, "Konunun uzmanları tarafından öğrenciler için siber güvenlik konularını kapsayacak şekilde 10 soruluk test hazırlandı. Testi olabildiğince eğlenceli ve bilgilendirici olacak şekilde hazırlamaya gayret ettik. Başarılı olanları sürpriz hediyeler bekliyor." diye konuştu.

"siberzeka.cbddo.gov.tr" sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunduğunu anlatan Koç, en çok doğru cevabı en kısa sürede veren öğrencilerin, ofis tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacağını kaydetti.

Yarışma için öğretmelerin desteğinin de büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Koç, siber güvenlik bilincini çocuklara aşılayabilmek için öğretmenlerin desteğinin şart olduğunu vurguladı.

Koç, Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle olabildiğince çok katılımcıya ulaşmayı hedefledikleri Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın bu ay sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, "Yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri ise 28-31 Ekim'de siberzeka.cbddo.gov.tr adresinden giriş yaparak katılabilirler. Siber Zeka Bilgi Yarışması İlkokul Grubu 'http://siberzeka.cbddo.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=257615&lang=tr', Siber Zekâ Bilgi Yarışması Ortaokul Grubu 'http://siberzeka.cbddo.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=743514&lang=tr', Siber Zekâ Bilgi Yarışması Lise Grubu ise 'http://siberzeka.cbddo.gov.tr/index.php?r=survey/index&sid=931541&lang=tr' linkinden katılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.