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Web kullananlar dikkat! 'e sesli ve görüntülü arama geliyor

'ta değişim rüzgarı artık, fırtınaya döndü. Her geçen gün WhatsApp'a yeni bir özellik ekleniyor. Kısa süre önce uygulama içi teknik desteğin geleceği ortaya çıkmıştı. Tabii ki başka yeni özellikler de yolda. Bununla birlikte şirket WhatsApp'ın masaüstü sürümü 'i de geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp Web'in yeni sürümünde sesli ve görüntülü arama özelliği ortaya çıktı. Bu özellikler WhatsApp Web sürümünde nasıl kullanılıyor? Yenilikler tüm kullanıcılara açıldı mı? Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:02
WhatsApp Web kullananlar dikkat! WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama geliyor

'ta kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha fazla kişiye ulaşmak için yenilikler yapılıyor. Özellikle de salgından sonra yeniliklerin test edilmesi ve yayınlanması biraz daha hızlandı. Şirket daha önce güncellemeler konusunda yavaş kaldığı için eleştiriliyordu. Hem bu eleştiriler hem de koronavirüs pandemisi, WhatsApp'ın stratejisinde büyük değişikliklere neden oldu.

WhatsApp Web kullananlar dikkat! WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama geliyor

'ın iOS ve Android beta sürümlerinde test ettiği birçok yeni özellik var. Diğer yandan Web sürümü için de yeni özellikler geliştiriliyor ve entegre ediliyor. sessiz sedasız olarak 2.2043.7 sürümüne yükseltildi. Ancak bu güncelleme birilerinin gözünden kaçmadı. WhatsApp'la ilgili yenilikleri paylaşan WA Beta Info sitesi, yeni sürümün kaynak kodlarında sesli ve görüntülü arama özelliğine ait kanıtlar olduğunu bildirdi. Fakat bu özellik şu an için aktif değil, önümüzdeki haftalar için son kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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WhatsApp Web kullananlar dikkat! WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama geliyor

'tan her zamanki gibi herhangi bir açıklama gelmedi. Zaten şirket genelde özellikleri en başta kapalı betada test ediyor ve sonra ise sınırlı kullanıcı sayısıyla yeniden test tabii tutuyor. Herhangi bir sorun olmadığını gördüğünde de yayınlıyor.

WhatsApp Web kullananlar dikkat! WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama geliyor

WA Beta Info, özelliğin büyük ölçüde hazır olduğunu belirtirken, başka bir kaynak ise halen özelliğin test aşamasında olduğunu, hazır olmasının biraz daha vakit alacağını söyledi. Sonuç olarak Web'e görüntülü ve sesli aramanın gelmesi gayet iyi olacak. Birçok kullanıcı uzun zamandır bu özelliğin olmasını istiyordu.

WhatsApp Web kullananlar dikkat! WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama geliyor

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

'ta normal veya sesli mesaj göndermek, görüntülü veya sesli aramalar yapmak, medya dosyalarını paylaşmak dışında neler yapıyorsunuz? Mesela WhatsApp'ta internet paketinizden tasarruf edebilir, yazı stilini değiştirebilir, sesli mesajları ahizeden dinleyebilir, grup kurmadan toplu mesaj atabilir, fotoğrafların çözünürlüklerini düşürmeden gönderebilirsiniz. Daha birçok işlevi de gerçekleştirebilirsiniz. İşte işinize oldukça yarayacak, kullanımı zirveye çıkartacak az bilinen özellikler...

WhatsApp Web kullananlar dikkat! WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama geliyor

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

WhatsApp Web kullananlar dikkat! WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama geliyor

WHATSAPP DEPOLAMA AYARLARI

üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-"Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,
-"Depolama kullanımı satırına dokunun,
-Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Ek olarak: Sağ altta yer alan "Mesajları Yönet" butonuyla, istediğiniz kategorideki görüşmeye özel verilerin silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda diğer görüşmelerdeki verileriniz dururken, yalnızca seçtiğiniz kişi ya da grupla olan görüşmelerinizi temizlemiş olursunuz.

Not: Eğer görüşme içerisinde önemli belgeler, görüntüler varsa yedeğini almayı unutmayın.

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