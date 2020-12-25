sabah
Teknokulis Haberler Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili

: Kovid-19 aşımız 'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili

ilaç firması , ürettikleri yeni tip koronavirüs aşısının 'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

MODERNA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
25 Aralık 2020, Cuma Güncelleme : 11:03:07

AA

ABD ilaç firması Moderna'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

SON DAKİKA | Pfizer, Moderna ve Çin'in korona virüs aşısı arasında fark var mı? Prof. Dr. Yağız Üresin'den çok net açıklama....

BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den corona virüsü aşısı açıklaması! Örnekleri tek tek sıraladı: Bunu göze almalısınız

ETİKETLER:
SON DAKİKA