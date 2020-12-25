Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den corona virüsü aşısı açıklaması! Örnekleri tek tek sıraladı: Bunu göze almalısınız

'AŞIYLA İLGİLİ RİSKLER ÇOK DAHA DÜŞÜK'

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların ciddi ve yaygın bir yan etkisinin görülmediğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de her gün bu hastalıktan dolayı 250 kişi ölüyor. Aşılamadığınız zaman bu ölümler devam edecek. Bunu yok saymak, önlememek, elinizde güç olduğu halde kullanmamak, bu ölümleri durdurmamanın da bir vebali var. Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Bu bizim alacağımız aşıyla ilgili değil, diğer aşılar da dahil olmak üzere on binlerce insana Covid-19 aşıları uygulandı ve hiçbirinde ciddi bir yan etki görülmedi. Bu kadar çok sayıda kişide ciddi, sık görülen bir yan etki olsaydı ortaya çıkardı. Bundan sonra çıkabilir mi derseniz, çıkabilir ama bu çok nadir bir yan etki olacaktır. Bunu göze almak lazım.