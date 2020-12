Boston Dynamics robotlarıyla tanınıyor. Şirket daha önce yayınladığı videolarda, robot köpek Spot ve diğer robotlarının karşılarına çıkan engeller karşısında neler yaptığını ve geliştirdiği teknolojilerin neler olduğunu göstermişti.

2013 yılında Boston Dynamics, Google tarafından satın alındı ve bu olay büyük ses getirmişti. Takvimler 2017'yi gösterdiğinde şirket el değiştirdi ve SoftBank bünyesine dahil edildi.

SoftBank'la birlikte Boston Dynamics'te değişiklikler meydana geldi ve robotlar ticarileştirildi. Mesela ünlü robot köpek Spot'un satışına başlandı. Bu durum Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'ın ilgisini üstüne çekti ve kısa süre önce Hyundai, 921 milyon dolarlık ödeme yaparak, Boston Dynamics'i satın aldı.

Yıllar içinde gerçekleşen bu gelişmeler Boston Dynamics'in amacını ve projelerini saptırmadı. Şirket robotlarını daha iyi hale getirmek ve yeni modeller için çalışmalarına son hızla devam ediyor. Artık projelerine Hyundai çatısı altında sürdürecek.

Boston Dynamics'in Hyundai tarafından satın alınmasının yankıları sürerken, şirket daha önceki yıllarda yaptığı gibi yine dikkat çekici bir video paylaştı. Yeni yılı robotlarının dansıyla kutladı. Robotlar, Do You Love Me? şarkısı eşliğinde dans ediyorlar. Video kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Boston Dynamics'in robotlarının muhteşem dans gösterisi sosyal medyada olay oldu | video