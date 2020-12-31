Apple'dan AirPods Pro 2 geliyor! Yeni kulaklıkla ilgili detaylar ortaya çıktı
Apple boş durmuyor. Son olarak AirPods Max'ı tanıtan şirket kulaklık pazarına daha fazla nüfus etmek ve payını artırmak için yeni modeller üstünde çalışıyor. Bir süre önce sanayi kaynaklarından gelen raporlarda, Apple'ın AirPods Pro 2'nin üstünde çalıştığı ve tasarımın biraz daha farklı olarak iddia edilmişti. Şimdi bu raporu doğrulayan başka bir haber ortaya çıktı. İşte detaylar...
Apple'ın ismi yine dedikodularla gündemde. Bu sefer söylentinin merkezinde AirPods Pro 2 yer alıyor. Daha önce kulisler yeni kulaklığın biraz daha farklı bir tasarımda geleceği ileri sürülüyordu. Bloomberg tarafından bu iddiayı doğrulayan bir haber paylaşıldı.
Bloomberg'te yer alan habere göre AirPods Pro 2'nin alt kısmında sap olmayabilir. Böylece kulaklığın daha ergonomik bir tasarıma kavuşacağı belirtiliyor. Bu arada başka ilginç bir iddia da var, Weibo'da bir kullanıcı Apple'ın AirPods Pro'yu en başta sap kısmı olmadan tasarladığını, fakat sonradan bundan vazgeçtiğini söyledi. Eğer bu söylenen doğruysa Apple en başta ele aldığı tasarıma geri dönmeye karar vermiş. Tabii ki bu dedikoduları doğrulamanın herhangi bir yolu yok.
H1 işlemcisiyle gelmesi beklenen yeni kulaklığın daha iyi ses kalitesi ve daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor.