Apple'ın ismi yine dedikodularla gündemde. Bu sefer söylentinin merkezinde AirPods Pro 2 yer alıyor. Daha önce kulisler yeni kulaklığın biraz daha farklı bir tasarımda geleceği ileri sürülüyordu. Bloomberg tarafından bu iddiayı doğrulayan bir haber paylaşıldı.

Bloomberg'te yer alan habere göre AirPods Pro 2'nin alt kısmında sap olmayabilir. Böylece kulaklığın daha ergonomik bir tasarıma kavuşacağı belirtiliyor. Bu arada başka ilginç bir iddia da var, Weibo'da bir kullanıcı Apple'ın AirPods Pro'yu en başta sap kısmı olmadan tasarladığını, fakat sonradan bundan vazgeçtiğini söyledi. Eğer bu söylenen doğruysa Apple en başta ele aldığı tasarıma geri dönmeye karar vermiş. Tabii ki bu dedikoduları doğrulamanın herhangi bir yolu yok.

H1 işlemcisiyle gelmesi beklenen yeni kulaklığın daha iyi ses kalitesi ve daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor.