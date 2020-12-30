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'te tüyler ürperten bir keşif yaptı! NASA uydusundan gelen kareler şaşkına çevirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi 'nın ismi bu sefer 'te yaptığı keşifle gündeme geldi. NASA'nın en çok ilgilendiği konuların başında Güneş yer alıyor. Uzay dairesi, Güneş döngülerini ve patlamalarını gözlemliyor. Güneş patlaması sonucu oluşan enerji yüklü parçacık fırtınalarına karşı uyarı yapıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Güneş'le ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre NASA uydusu Güneş'te doğal olmayan, sıra dışı bir durum tespit etti, ancak söz konusu keşif açıklanmadı. İşte söz konusu iddia hakkındaki tüm detaylar ve paylaşılan kanıtlar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 19:38
NASA Güneş'te tüyler ürperten bir keşif yaptı! NASA uydusundan gelen kareler şaşkına çevirdi

UFO avcıları ve komplo teorisyenleri yeniden iş başında. Birçok kez 'nın gerçekleri saklamakla suçladığı teorisyenler, yine boş durmadı ve NASA'nın uydusu tarafından gizemli bir nesnenin tespit edildiğini ileri sürdü.

NASA Güneş'te tüyler ürperten bir keşif yaptı! NASA uydusundan gelen kareler şaşkına çevirdi

Bu iddiaların çıkış noktası ise yine ünlü komplo ustası Scott C. Waring oldu. Waring sitesinde yaptığı açıklamada 'in yakınında da enerji küresi bulduğunu iddia etti ve söz konusu kareleri de takipçileriyle paylaştı.

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NASA Güneş'te tüyler ürperten bir keşif yaptı! NASA uydusundan gelen kareler şaşkına çevirdi

Waring'e göre gizemli küre gezegen boyutlarında ve oldukça hızlı hareket ediyor. Bu yüzden görüntülerde iz bırakmış gibi görünüyor.

NASA Güneş'te tüyler ürperten bir keşif yaptı! NASA uydusundan gelen kareler şaşkına çevirdi

UFO uzmanı bu kürenin oldukça gelişmiş bir gemisi olduğunu belirtti ve 'i incelediğini söyledi.

Kürenin boyutu ise söz konusu Güneş görüntüsünde belli oluyor. Güneş içindeki karede yer alan parlak nokta Dünya'nın kendisi. Dünya'nın Güneş'e olan boyutunu gösteriyor. Kırmızı daire içinde ise söz konusu gizemli küre yer alıyor. İddialara göre bu küre Dünya'dan daha büyük.

NASA Güneş'te tüyler ürperten bir keşif yaptı! NASA uydusundan gelen kareler şaşkına çevirdi

Başka bir komplo teorisyeni ise Waring'in iddiasına karşı çıkarak söz konusu kürenin aslında gezegen boyutlarında olmadığını, ancak uyduya yakın olduğu için büyük göründüğünü belirtti. 'nın da bu durumu gizlediğini vurguladı.

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