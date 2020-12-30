NASA Güneş'te tüyler ürperten bir keşif yaptı! NASA uydusundan gelen kareler şaşkına çevirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ismi bu sefer Güneş'te yaptığı keşifle gündeme geldi. NASA'nın en çok ilgilendiği konuların başında Güneş yer alıyor. Uzay dairesi, Güneş döngülerini ve patlamalarını gözlemliyor. Güneş patlaması sonucu oluşan enerji yüklü parçacık fırtınalarına karşı uyarı yapıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Güneş'le ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre NASA uydusu Güneş'te doğal olmayan, sıra dışı bir durum tespit etti, ancak söz konusu keşif açıklanmadı. İşte söz konusu iddia hakkındaki tüm detaylar ve paylaşılan kanıtlar...