İsimsiz kaynaklar tarafından Xiaomi'nin yeni bir telefon tanıtma hazırlığında olduğu ve yakın zamanda resmi bir duyuru yapabileceği ileri sürülüyordu. Weibo ve farklı kaynaklarda Redmi 9T adı geçmişti. Xiaomi söylentiler hakkında açıklama yapmadı, ancak etkinlik yapacağını duyurdu. Gerçekleşen bu etkinlikle birlikte Redmi 9T tanıtıldı.

REDMI 9T'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Redmi 9T, yuvarlatılmış köşelere sahip. Xiaomi'nin açıklamasına göre arka yüzeyi parmak izi tutmayan bir dokuda. Modern ve minimalist tasarımla gelen cihazda 6.53 inç'lik IPS LCD ekran yer alıyor. Damla çıkıntıya sahip olan ekranın çözünürlüğü ise 1080 x 2340 piksel. Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip ekranın gövdeye oranı ise %83,4.

Redmi 9T'ye Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 yonga seti güç veriyor. Bu yonga 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold ve 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver olmak üzere 8 çekirdek bulunuyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 610.

Snapdragon 662'ye 4 GB RAM, 64128 GB dahili depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. MicroSD kart desteği var.

KAMERA NE DURUMDA?

Redmi 9T'de artık telefonlarda görmeye alıştığımız dörtlü ana kamera sistemi var. 48 MP geniş, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Ön kısımda damla çentikte 8 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

PİL KONUSUNDA ÖNE ÇIKIYOR

Telefonda 6000 mAh değerinde (Tipik) pil var. Xiaomi'nin açıklamasına göre kullanıcılar MIUI pil tasarruf modu ve kablolu tersine şarj özellikleri sayesinde Redmi 9T'yi tam gün, hatta birkaç gün boyunca şarj ihtiyacı duymadan kullanabiliyor. Redmi 9T, 18W hızlı şarj özelliğine sahip ve kutusunun içinden 22,5W şarj cihazı çıkıyor.

REDMI 9T'NİN FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?

Turuncu, gri, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip telefon şubat ayı içinde satışa sunulacak.

Redmi 9T'nin Avrupa başlangıç fiyatı 159 euro olarak açıklandı. Ancak Türkiye fiyatı belli değil.