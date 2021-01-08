Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021

Her geçen günle birlikte telefonlar yeni özellikler kazanıyor ve piyasaya farklı modeller çıkıyor. Telefon üreticilerinin farklı segmentlere hitap eden birçok modeli var. Bu modeller arasında günlük işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilen, fiyatıyla dikkat çeken cihazlar bulunuyor. Bu telefonların ne olduğu tüketiciler tarafından araştırılıyor. Sizler için bu telefonları listeledik. Fiyatların ortalama fiyatlar olduğunu ve değişiklik gösterebileceğini de belirtelim.