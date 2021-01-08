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Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021

1500 liraya alınabilecek en iyi nedir? Hangi telefonlar 1500 TL'den satılıyor? Eğer uygun fiyatlı ve özellikleri iyi yeni bir telefon istiyorsanız o zaman bu listedeki modeller size göre. Listede günlük işlerinizi kolay ve hızlı şekilde yapabileceğiniz, performansı iyi, ama fiyatı uygun telefonlar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 15:30
Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021

Her geçen günle birlikte telefonlar yeni özellikler kazanıyor ve piyasaya farklı modeller çıkıyor. Telefon üreticilerinin farklı segmentlere hitap eden birçok modeli var. Bu modeller arasında günlük işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilen, fiyatıyla dikkat çeken cihazlar bulunuyor. Bu telefonların ne olduğu tüketiciler tarafından araştırılıyor. Sizler için bu telefonları listeledik. Fiyatların ortalama fiyatlar olduğunu ve değişiklik gösterebileceğini de belirtelim.

Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

LG K8 (2017)

Fiyat: 1499 TL

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Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Lenovo Vibe Shot

Fiyat: 1499 TL

Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

General Mobile GM 6

Fiyat: 1490 TL

Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

Samsung Galaxy A5 (2016)

Fiyat: 1490 TL

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