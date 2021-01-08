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Telefon alacaklar dikkat! 1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021
1500 liraya alınabilecek en iyi akıllı telefon nedir? Hangi telefonlar 1500 TL'den satılıyor? Eğer uygun fiyatlı ve özellikleri iyi yeni bir telefon istiyorsanız o zaman bu listedeki modeller size göre. Listede günlük işlerinizi kolay ve hızlı şekilde yapabileceğiniz, performansı iyi, ama fiyatı uygun telefonlar yer alıyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2021
15:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
15:30
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