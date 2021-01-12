Şirket açıklamasına göre, 2016 yılından bu yana Samsung Electronics Türkiye'de başkanlık yapan DaeHyun Kim'den görevi devralan Choi Byung Hee, 1996 yılında fiber optik ve kablo mühendisi olarak Samsung Electronics'in Güney Kore'deki genel merkezinde göreve başladı.

Choi Byung Hee, 1999-2002'de ABD, Asya ve Latin Amerika'da kablo ve fiber optik kablo satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu oldu.

2003 yılında Samsung Electronics'in Hindistan'ın Delhi kentinde yapılan özel eğitim programına bölgesel uzman olarak katılan Choi Byung Hee, daha sonra 4 yıl boyunca ABD pazarındaki mobil satışların yönetiminden sorumlu olarak Samsung Electronics'in Güney Kore'deki merkezinde görev aldı.

2007 yılında Samsung Electronics'in Global Operasyon Merkezi'nde 2 yıl boyunca tedarik zinciri yönetimi ve satış yönetiminden sorumlu olarak görev yapan Choi Byung Hee, 2009-2014'te ABD Mobil Satışlardan Sorumlu Direktör ve Kıdemli Direktörlük görevlerini üstlendi.

2015 yılında Samsung Electronics genel merkezinde Satış ve Pazarlama ekibi içerisinde görev alan Byung Hee, Samsung Electronics Türkiye'de başkanlık görevine getirilmeden önce son olarak Aralık 2015'ten bu yana Samsung Electronics Baltık Ülkeleri Başkanlığı'nı yapıyordu.