Alcatel, yeni akıllı telefonları Alcatel 3L (2021), Alcatel 1S (2021), Alcatel 1L (2021) ve yeni tableti Alcatel 1T 7'yi duyurdu. Benzer tasarım biline sahip olan akıllı telefonlar, işlemci ve kamera kurulumları yönünden birbirlerinden ayrılıyorlar.

Üç akıllı telefondan en "gelişmiş" özelliklere sahip model olan Alcatel 3L (2021); sekiz çekirdekli bir işlemci, 6,52 inç damla çetikli HD+ bir ekran, 4 GB RAM, 48 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera kurulum ve 8 MP ön kamera gibi özellikler sunuyor. 149 euro fiyat etiketine sahip akıllı telefon, özelliklerine kıyasla fena sayılmayacak bir fiyat etiketine sahip.

Alcatel 1S (2021)'de benzer şekilde 6,52 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir damla çentikli ekrana sahip. Nispeten daha zayıf bir sekiz çekirdekli işlemciye sahip olan akıllı telefon, 13 MP + 2 MP + 2 MP kamera kurulumuyla geliyor. Ön kameranın özellikleri ise bilinmiyor. Alcatel 1S (2021) için açıklanan fiyat etiketi ise yalnızca 109 euro.

DİĞER CİHAZLARIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

6,1 inçlik nispeten daha küçük bir ekran sahip olan Alcatel 1L (2021), yine HD+ çözünürlük ve damla çentikli bir tasarım sunuyor. 2 GB RAM, 32 GB depolama gibi mütevazı bir bellek konfigürasyonu ile gelen akıllı telefon, 13 MP ana kamerasına ek olarak 2 MP'lik bir makro kameraya da sahip. Cihazın damla çentiğinde ise 5 MP selfie kamerası yer alıyor. Bu akıllı telefon da Alcatel 1S (2021) ile benzer şekilde 110 euro fiyat etiketine sahip.

Alcatel 1T 7 tablet ise özellikle uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde bütçe dostu bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki ayrı versiyonu bulunan tablet, Android 10 işletim sistemiyle çalışan tablet, 16 GB'lık modeli için 59 euro, 32 GB'lık modeli için ise 69 euro fiyat etiketine sahip. Ne yazık ki cihazın detay özellikleri hakkında bilgi paylaşılmadı. (Webtekno)