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yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları! Özellikleriyle WhatsApp'ı aratmıyorlar!

'a alternatif mesajlaşma uygulamaları nedir? WhatsApp yerine ne kullanılabilir? WhatsApp'ın kullanıcı verilerini 'la paylaşacağını açıklamasından sonra birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara geçmeye başladı. WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar araştırılıyor. Sizler için bu uygulamaları listeledik.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:51
WhatsApp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları! Özellikleriyle WhatsApp'ı aratmıyorlar!

geçtiğimiz günlerde kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yaptı ve kullanıcı verilerinin 'la paylaşılacağını açıkladı. Bu kararın AB ülkelerini kapsamadığını da duyurdu. Bu gelişmeler gündemde bomba etkisi yaşattı ve kullanıcılar WhatsApp'a büyük tepki gösterdi. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul etmeyen kişiler, 8 Şubat'tan sonra da WhatsApp'ı kullanamayacak. Birçok bu yüzden alternatif uygulamalara yönelmiş durumda.

Peki WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları nedir? Hangi alternatif uygulamalar, nasıl özellikler sunuyor? Lafı daha fazla uzatmadan nelerin olduğuna birlikte bakalım.

WhatsApp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları! Özellikleriyle WhatsApp'ı aratmıyorlar!

ICQ MOBILE

ve daha birçok uygulamanın atası sayılan ICQ bir döneme damga vurmuştu. Gençlik ve çocukluk dönemleri 90'lı yıllara denk gelenler ICQ'yu iyi hatırlayacaktır. ICQ efsanesi mobil uygulama olarak geri döndü. Sınırsız katılımcıya açık olan kanal sohbetleri, görüntülü ve sesli grup sohbetleri ve mesajlaşma grupları gibi birçok özellik içeriyor.

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WhatsApp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları! Özellikleriyle WhatsApp'ı aratmıyorlar!

VIBER

Viber aslında eski bir uygulamada. Uzun zamandır Google Play Store ve App Store'da bulunuyor. 'a alternatif bir isim olarak değerlendirilebilir. Sesli, yazılı, grup mesajlaşma özellikleri var. Grup mesajlaşma özelliği aynı anda 250 kişiye kadar izin veriyor. Windows, macOS ve Linux yüklü bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

WhatsApp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları! Özellikleriyle WhatsApp'ı aratmıyorlar!

SIGNAL

Signal da dışında kullanılabilecek farklı bir uygulama. Elon Musk'ın tavsiye ettiği Signal gizliliğe oldukça önem veriyor. Bu uygulamada uçtan uca şifreleme (Açık kaynaklı Signal Protocol) kullanılıyor. Signal klasik mesajlaşma dışında, diğer uygulamalarda da yer alan sesli ve görüntülü arama özelliklerine sahip. Gönderilen fotoğraflar üzerinde çizim, kırpma, döndürme dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz düzenleme özelliği var. Fotoğraflar için ayrıca yazı yazma aracı da bulunuyor. Ayrıca uygulama üzerinden ücretsiz SMS gönderme imkanı da bulunuyor.

WhatsApp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları! Özellikleriyle WhatsApp'ı aratmıyorlar!

TELEGRAM

'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram, sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunuyor. Öte yandan web tarayıcısı üzerinden de masaüstü ve dizüstü bilgisayar üzerinden kullanım mümkün. Güvenlik tarafında da uçtan uca şifreleme özelliği sunuluyor. Telegram, MTProto protokolü kullanıldığı için WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu öne sürüyor. Telegram'ın açıklamasına göre MTProto protokolü, güvenliği, zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamanla test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilmiş.

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