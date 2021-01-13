WhatsApp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları! Özellikleriyle WhatsApp'ı aratmıyorlar!

WhatsApp geçtiğimiz günlerde kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yaptı ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Bu kararın AB ülkelerini kapsamadığını da duyurdu. Bu gelişmeler gündemde bomba etkisi yaşattı ve kullanıcılar WhatsApp'a büyük tepki gösterdi. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul etmeyen kişiler, 8 Şubat'tan sonra da WhatsApp'ı kullanamayacak. Birçok bu yüzden alternatif uygulamalara yönelmiş durumda.

Peki WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları nedir? Hangi alternatif uygulamalar, nasıl özellikler sunuyor? Lafı daha fazla uzatmadan nelerin olduğuna birlikte bakalım.