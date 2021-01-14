Honor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, salgın nedeniyle bu yıl online düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES 2021'de yeni ürünlerini tanıttı. Honor, etkinlikte yeni akıllı bilekliği Honor Band 6'yı ve dizüstü bilgisayar serisi MagicBook Pro'nun 2021 versiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

1.47 inç'lik Amoled ekranında 194 x 368 çözünürlüğe sahip olan Band 6'da, 2.5D kavisli cam bulunuyor. Huawei TruSeen 4.0 7/24 kalp ritim takibi, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü ve Huawei TruSleep detaylı uyku takibi gibi özellikler sunan Band 6, kadınlara yönelik periyod takip de yapabiliyor.

10 farklı profesyonel spor modunun yanında yeni ve popüler spor dallarıyla ilgili egzersizleri de takip edebilen Honor Band 6, egzersizi otomatik olarak tespit edip, detaylı takip modunu da aktifleştirebiliyor.

Spor takibinde koşu mesafesi, süre, tempo, yakılan kalori gibi değerleri bildiren akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde yüzerken de kullanılabilirken, yüzme sırasında kulaç frekansını ve yüzme mesafesini de ölçüyor.

14 güne kadar pil ömrüne sahip olan Honor Band 6, yoğun kullanımda bile 10 günlük pil süresi sağlarken, hızlı şarj özelliği de barındırıyor. Honor Band 6'nın Meteor Siyahı, Martı Grisi ve Mercan Pudrası gibi renk seçenekleri var.

MAGICBOOK PRO 2021'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Gücünü Intel Core i5-10210U işlemciden alan MagicBook Pro 2021'de, GeForce MX350 ekran kartı bulunuyor. 16.1 inç'lik Full HD ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, bu panelde yüzde 100 sRGB kapsamı sunuyor. 16 GB'lık DDR4 belleğe ve 512 GB'lık NVMe SSD depolamayla gelen bilgisayar, gizli pop-up web kamerası ve birden fazla giriş-çıkış yuvasına sahip.

56Wh'lık batarya barındıran Honor MagicBook Pro 2021, tek şarjda 11 saate kadar çalışma imkanı tanıyor. Hızlı şarj özelliği de olan bilgisayar, 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabiliyor.