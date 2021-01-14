Geçtiğimiz sene CES'te Yves Saint Laurent (YSL), Rouge Sur Mesure isimli bir gadget tanıtmıştı. Bu cihaz bu seneki CES etkinliğinde de kendine yer buldu. Daha fazla detay belli oldu.

Cihaz içeriğinde üç sıvı ruj kartuşu barındırıyor. Sıvı rujlar sayesinde kullanıcılar istediği rengi elde edebiliyor. Kompakt olarak tasarlanan cihaz sayesinde, kullanıcılar cihazı yanlarında taşıyıp, istedikleri zaman rötuş da yapabiliyorlar.

Rouge Sur Mesure için iOS ve Android uygulaması da var. Kullanıcılar uygulamadan farklı ton oluşturma seçeneklerine de sahip. Uygulamada ayrıca diğer kullanıcıların tonlarını paylaştıkları ve trend olan sosyal ağa da sahip.

299 dolar satış fiyatına sahip olan cihaz ön siparişe açılmış durumda. Bununla birlikte sipariş veren kullanıcılara gönderimler ilkbaharın başlarında başlayacak. Eylül ayında Rouge Sur Mesure için yaygın satışlar olacak.

Cihazda ruj kartuşları olan kısımlar haricinde başka bir yerinde değişim yapılamıyor. Her kartuş cihazın ruj kanalına yerleştirilen formül türünü algılamasına, takip etmeye yarayan RFID ile doğrulanıyor. Kullanıcılar ayrı ruj kartuşları sipariş edebilse de, farklı setleri karıştırıp eşleştiremiyorlar. Böylece karmaşıklık engelleniyor.

Şirketin açıklamasına göre Rouge Sur Mesure USB-C portuna sahip ve şarjı bir haftadan fazla gidiyor.