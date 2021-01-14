Güncelleme ile birlikte kullanıcılar, 10 farklı saat yüzüne daha sahip olabilecek, tüm saat yüzleri çok dilli ekranı destekleyecek. Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo Watch'ta bulunan 'Uyku Modu' artık 'Rahatsız Etmeyin' seçeneğine de sahip olacak. Bunun için 'Uyku' bölümünde yer alan 'Rahatsız Etmeyin' modu aktif hale getirilebilir.

Yeni 'Güç Tasarrufu Modu', daha uzun bir pil ömrü sağlamak için pil seviyesi yüzde 5'in altına düştüğünde saati otomatik olarak Güç Tasarrufu Modu'na geçirecek. Bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar, Ayarlar üzerinden Sistem'e gelerek buradaki Pil seçeneğinden bu ayarı kapatabilecek.

'Yeni Depolama Ekran' özelliği, güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Yine Ayarlar üzerinden Sistem'e gelerek Hakkında seçeneğinden saatin kalan depolama alanını kontrol etmek mümkün olacak. Güncelleme, şubat ayına kadar devam edecek.