Oppo Watch'a yeni güncelleme geldi! Neler değişti?
Son yıllarda ismi sıklıkla gündeme gelen Oppo, ilk akıllı saatini geçtiğimiz sene önce Çin'de daha sonra farklı ülke pazarlarında satışa sunmuştu. Şirket yaptığı açıklamada saatte güncellemelerle yeni özelliklerin ekleneceğini de açıklamıştı. Oppo Watch için kapsamlı bir güncelleme yayınlandı. Peki güncellemeyle gelen yenilikler nedir? Neler değişti? İşte detaylar...
Güncelleme ile birlikte kullanıcılar, 10 farklı saat yüzüne daha sahip olabilecek, tüm saat yüzleri çok dilli ekranı destekleyecek. Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo Watch'ta bulunan 'Uyku Modu' artık 'Rahatsız Etmeyin' seçeneğine de sahip olacak. Bunun için 'Uyku' bölümünde yer alan 'Rahatsız Etmeyin' modu aktif hale getirilebilir.
Yeni 'Güç Tasarrufu Modu', daha uzun bir pil ömrü sağlamak için pil seviyesi yüzde 5'in altına düştüğünde saati otomatik olarak Güç Tasarrufu Modu'na geçirecek. Bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar, Ayarlar üzerinden Sistem'e gelerek buradaki Pil seçeneğinden bu ayarı kapatabilecek.
'Yeni Depolama Ekran' özelliği, güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Yine Ayarlar üzerinden Sistem'e gelerek Hakkında seçeneğinden saatin kalan depolama alanını kontrol etmek mümkün olacak. Güncelleme, şubat ayına kadar devam edecek.