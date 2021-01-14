Samsung Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın Türkiye fiyatı nedir, kaç lira?
Samsung Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'yı sonunda tanıttı. Haklarında bolca dedikodular çıkan S21 ailesinin Türkiye fiyatları da merak ediliyor. Samsung, S21 serisinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı. İşte detaylar...
Samsung Galaxy S21 ne kadar? Galaxy S21+ kaç liradan satılacak? S21 Ultra'nın fiyatı nedir? Soruları Samsung Unpacked 2021 etkinliğinden sonra araştırılmaya başlandı. Tüketiciler Galaxy S21 ailesinin fiyatını merak ediyor. Samsung Türkiye de S21, S21+ ve S21 Ultra'nın fiyatlarını da açıkladı.
İşte Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları şu şekilde:
GALAXY S21
8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 9.999 TL
GALAXY S21+
8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 13.999 TL
8 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 14.999 TL
GALAXY S21 ULTRA
12 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 15.999 TL
12 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 16.499 TL