Samsung Galaxy S21 ne kadar? Galaxy S21+ kaç liradan satılacak? S21 Ultra'nın fiyatı nedir? Soruları Samsung Unpacked 2021 etkinliğinden sonra araştırılmaya başlandı. Tüketiciler Galaxy S21 ailesinin fiyatını merak ediyor. Samsung Türkiye de S21, S21+ ve S21 Ultra'nın fiyatlarını da açıkladı.

İşte Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

GALAXY S21

8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 9.999 TL

GALAXY S21+

8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 13.999 TL

8 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 14.999 TL

GALAXY S21 ULTRA

12 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 15.999 TL

12 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 16.499 TL