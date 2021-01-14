sabah
Teknokulis Haberler Samsung Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın Türkiye fiyatı nedir, kaç lira?

, S21+ ve S21 Ultra'nın fiyatı nedir, kaç lira?

, S21+ ve S21 Ultra'yı sonunda tanıttı. Haklarında bolca dedikodular çıkan S21 ailesinin fiyatları da merak ediliyor. Samsung, S21 serisinin Türkiye fiyatlarını da açıkladı. İşte detaylar...

SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİNİN TÜRKİYE FİYATI NEDİR?
14 Ocak 2021, Perşembe Güncelleme : 21:06:25

Samsung Galaxy S21 ne kadar? Galaxy S21+ kaç liradan satılacak? S21 Ultra'nın fiyatı nedir? Soruları Samsung Unpacked 2021 etkinliğinden sonra araştırılmaya başlandı. Tüketiciler Galaxy S21 ailesinin fiyatını merak ediyor. Samsung Türkiye de S21, S21+ ve S21 Ultra'nın fiyatlarını da açıkladı.

İşte Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

GALAXY S21

8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 9.999 TL

GALAXY S21+

8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 13.999 TL
8 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 14.999 TL

GALAXY S21 ULTRA

12 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 15.999 TL
12 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 16.499 TL

ETİKETLER:
SON DAKİKA