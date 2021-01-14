Samsung Galaxy S21 ailesinin en üst modeli olan S21 Ultra, etkinliğin yıldızı oldu. Telefon Samsung'un en gelişmiş profesyonel düzey kamera sistemi ile en parlak ve en iyi ekranına sahip olarak nitelendirildi. Ayrıca telefonda S-Pen desteği de bulunuyor. Böylece aylardır söylenen S-Pen dedikoduları da gerçek çıkmış oldu.

GALAXY S21 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

S21 Ultra'da kavisli 6.8 inç'lik Dynamic AMOLED 2X ekran var. Bu ekran 1440 × 3088 piksel çözünürlüğe sahip. Yani ailenin en büyük ekranı. Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra, 1500nit'lik pik parlaklık değeriyle %25 daha parlak görüntü veriyor. Kullanıcıların artık 120Hz'lik yenileme hızının akıcılığı ile Quad HD+ ekran arasında bir tercih yapmaları gerekmiyor. Galaxy S21 Ultra sayesinde kullanıcılar artık her ikisine de aynı anda sahip olabiliyor. Ekranın yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında geçiş yaparak, görüntülenen içeriğe uyum sağlıyor. Böylece düşük güç tüketimi de sağlanıyor. S21 Ultra'nın ekranında koruma olarak Gorilla Glass Victus var.

DONANIMSAL ÖZELLİKLER NEDİR?

Galaxy S21 Ultra'da Exynos 2100 yonga seti yer alıyor. Bu yonga setinde 1 adet Cortex-X1, 3 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği var. Grafik işlemcisi olarak Mali G-78 yer alıyor. 12GB LPDDR5 RAM'le birlikte 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçeneği var. 16GB LPDDR5 RAM'le ise 512GB UFS 3.1 depolama alanı sunuluyor.

PİL NASIL?

Samsung Galaxy S21 Ultra'da 5000 mAh değerinde pil bulunuyor. Yapılan açıklama göre telefon 50 W hızlı şarj desteğine sahip.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

S21 Ultra'nın arkasında 108 MP, 10 MP, 10 MP ve 12 MP olmak üzere dörtlü ana kamera var. 108 MP'lik sensör, 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar, en az üç kat daha geniş dinamik aralıkta çekilebiliyor. Ön ve dörtlü arka lensler dahil, tüm lenslerde 60 FPS'de 4K çekim yapılabilirken aynı kalitede farklı bir açıya geçiş de yapılabiliyor. Ayrıca, 12-bit RAW dosya opsiyonuyla fotoğraflar düzenlenirken hiçbir ayrıntı da kaybolmuyor. Önde ise 40 MP'lik kamera var.

GALAXY S21 ULTRA'NIN S-PEN DETAYLARI

Galaxy S21 Ultra'da S-Pen desteği var, ancak telefonun kutusunda S-Pen yok. Kullanıcıların S-Pen'i ayrıca satın alması gerekiyor. Kutuda şarj adaptörü ve kulaklık da bulunmuyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA'NIN TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

IP68 sertifikasına sahip ve 5G desteği olan S21 Ultra'nın Türkiye fiyatları da belli oldu. Fiyatlar şu şekilde:

12 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 15.999 TL

12 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 16.499 TL