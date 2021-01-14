Samsung normalde Galaxy S ailesini şubat sonunda veya mart ayında tanıtırdı. Fakat pandemi nedeniyle Samsung planlarında değişiklikler yaptı ve Galaxy Unpacked 2021 etkinliğini daha erken bir tarihte gerçekleştirdi. Haklarında bolca sızıntının olduğu ve dedikoduların dolaştığı Galaxy S21 ve S21+ modellerini tanıttı. Lafı daha fazla uzatmadan telefonların özelliklerine ve yeniliklerin neler olduğuna birlikte bakalım.

TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NEDİR?

Samsung genel olarak tasarım dilini bozmamış. S21 ve S21+'ın ön kısmı geçtiğimiz seneki modellerle aynı tasarımda. Fakat arka kısımda değişiklik yapılmış. Kamera kısmı sol üst köşeyle birleştirilmiş. Çerçeveye dahil edilmiş izlenim bırakıyor. Bu da telefonlara daha zarif ve şık görünüm kazandırmış. Renk seçeneklerine gelecek olursak S21'de beyaz, pembe, gri ve mor seçenekleri yer alırken, S21+'ta siyah, gümüş ve mor renkler var. Her iki telefonda IP68 koruması var. Bu sayede 1.5 metre derinlikteki suya, 30 dakikaya kadar dayanabiliyorlar.

EKRANDAKİ YENİLİKLER NEDİR?

S21 6.2 inç'lik, S21+ ise 6.7 inç'lik ekrana sahip. Her iki telefon 2400 x 1080 piksel çözünürlüğü destekliyor.

Telefonların ekran paneli Dinamik AMOLED ve ekranda koruma olarak Gorilla Glass Victus kullanılmış. Bununla birlikte telefonların ekranı HDR10+ teknolojisini destekliyor. Ayrıca her iki telefonun ekranı 120 Hz tazeleme oranına sahip. Tabii ki ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Samsung bilindiği üzere Amerika ve Çin pazarı için Snapdragon işlemcisini kullanırken, Türkiye ve geri kalan pazarlarda ise Exynos yongasını kullanıyor. Bu durum S21 ve S21+'ta da bozulmadan devam ediyor.

Snapdragon 888'de 2.84 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X1, 2.40 GHz frekansında 3 adet Cortex-A78 ve 1.8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Exynos 2100 yonga seti 2.9 GHz frekansında çalışan bir adet özelleştirilmiş Cortex-X1, 2.9 GHz hızında 3 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği içeriyor.

Grafik işlemcisine bakacak olursak, Snapdragon 888'li telefonlarda Adreno 660 GPU'su, Exynos 2100'lü modellerde ise Mali-G87 GPU'su var.

Wi - Fi 6, Bluetooth 5.1 ve 5G desteği her iki telefonda da mevcut. S21 ve S21+'ta 8 GB RAM standart olarak bulunurken, depolama alanında ise 128/256 olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Galaxy S21 ve S21+'ta üçlü ana kamera bulunuyor ve aynı sensörleri kullanıyorlar. Bu sensörlere daha yakından bakacak olursak 12 MP ana kamera, 64 MP telefoto sensörü ve 12 MP ultra geniş açılı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 10 MP'lik kamera var.

S21 ve S21+'ın ön ve arka kamerası aynı anda video çekimi yapabiliyor. 4K 60 FPS video çekim yeteneklerine sahipler.

PİL NE DURUMDA?

Galaxy S21'de 4000 mAh, S21+'ta ise 4800 mAh değerinde pil var. S21+ 65 W hızlı şarj desteği sunarken, S21'de hızlı şarj desteği 45 W.

KUTUDAN ŞARJ KABLOSU ÇIKMIYOR

Apple, iPhone 12'de adaptörü ve kulaklığı kaldırmıştı. Samsung da Apple'ın izinden giderek, kutudan adaptörü ve kabloluğu kulaklığı kaldırmış durumda.

GALAXY S21 VE GALAXY S21+ TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI NEDİR?

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ 29 Ocak'ta satışa sunulacak.

Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

GALAXY S21

8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 9.999 TL

GALAXY S21+

8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 13.999 TL

8 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 14.999 TL