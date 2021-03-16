OnePlus 9 ailesi eğer herhangi bir terslik olmazsa 23 Mart'ta resmen ortaya çıkacak. Fakat OnePlus yeni telefonlarla ilgili önemli birkaç ayrıntıyı daha önceden açıkladı. Markanın Weibo hesabında paylaşılanlara göre LTPO ile gelen OnePlus 9 serisi 5Hz ile 120Hz arasında yenileme hızına sahip olacak.

Ekran çözünürlüğünün 2K+ olduğu belirtiliyor, ancak bu durum Çinli şirketlerin QHD+ veya 1440 p'yi yanlış olarak etiketlemesinden dolayı ileri geliyor.

Oppo'nun Find X3 serisinde yaptığı gibi hem OnePlus 9 hem de OnePlus 9 Pro'da yeni ekran teknolojisinin olması bekleniyor. Sonuçta aynı fabrikadan çıkmaları da dahil olmak üzere, amiral gemileri arasında birçok benzerlik var. Markalar da BBK Electronics'in çatısı altında bulunuyorlar.

Bununla birlikte Samsung'un LTPO OLED panelleri, normal AMOLED'lerden daha fazla güç tasarrufu sağlıyor. Böylece daha fazla kullanım süresi sağlıyor.

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro dışında orta sınıf telefon olarak OnePlus 9E/9R'nin de duyurulması bekleniyor. Orta segment model hakkında daha önce çeşitli dedikodular çıkmıştı. Neler olacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.