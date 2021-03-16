Adından da anlaşılacağı üzere Poco X3 Pro, daha önce piyasaya sürülen kardeşinin daha güçlü bir modeli olacak. Daha önce telefonun özellikleri sızdırılmıştı, şimdi de fiyatına dair sızıntı gerçekleşti.

Avrupa'daki bir perakendecinin listesine göre Poco X3 Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli 269 euro satış fiyatına sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan model ise 319 euro fiyatla satılacak. Telefonun bronz, mavi ve siyah renk seçenekleri olacak.

Tabii ki bu Avrupa fiyatının da bir sızıntı olduğunu, herhangi bir şekilde doğrulama yolu olmadığını belirtelim. Resmi açıklamada fiyat daha farklı olabilir.

Poco X3 Pro'nun özelliklerine gelecek olursak, eski tarihli raporlara göre telefonda Qualcomm Snapdragon 860 işlemci, 48 MP ana sensöre sahip dörtlü ana kamera, 5000+ mAh pil, 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ ekran ve 33 W hızlı şarj desteğinin olacağı belirtiliyor.