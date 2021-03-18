EA Play oyunları 15 Aralık'ta konsollar için Game Pass kütüphanesine eklenmişti. Aynı tarihte ayrıca PC kütüphanesine de eklenmesi bekleniyordu ancak Microsoft son dakikada üzücü bir haber vermiş ve EA Play-PC Game Pass entegrasyonunun süresiz ertelendiğini duyurmuştu.

Geride bıraktığımız üç aylık süreçte ise Microsoft konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Bu sessizlik tam oyunseverleri endişelendirmeye başlamışken nihayet güzel haber geldi. EA Play oyunları Game Pass PC kütüphanesine eklendi.

EA Play'in üç ay gecikmesinin en büyük nedeni Microsoft Store mağazasındaki entegrasyon problemleriydi. Game Pass'e eklenecek PC oyunlarının çoğu Microsoft Store'da yer almıyordu. Konsol tarafında ise tüm oyunlar hali hazırda Xbox Store'da bulunduğu için süreç çok daha akıcı işleyebilmişti.

Game Pass PC kullanıcıları bugünden itibaren Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Squadrons, Battlefield V, The Sims 4, FIFA 20 ve Dragon Age Inquisition gibi oyunların keyfini çıkarabilecek. (Donanımhaber)