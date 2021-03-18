Sony, Play at Home kampanyası dahilinde vereceği oyunları açıkladı. Horizon Zero Dawn Complete Edition dahil olmak üzere 10 farklı oyun, tüm PlayStation kullanıcılarına ücretsiz olarak verilecek.

25 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında Sony, PlayStation kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu etkinlik adı altında daha önce Ratched and Clank ve Uncharted: The Nathan Drake Collection hediye edilmişti.

25 Mart'ta Türkiye saati ile 06.00'dan 22 Nisan Türkiye saati ile 06.00'a kadar aşağıdaki oyunlar ücretsiz olacak. Oyunları PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

-ABZU

-Enter the Gungeon

-Rez Infinite

-Subnautica

-The Witness

-Astro Bot Rescue Mission (VR)

-Moss (VR)

-Thumper (VR)

-Paper Beast (VR)

19 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 14 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar da PlayStation'ın popüler oyunlarından Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olacak. Oyunu PlayStation Mağazası'ndan ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Eklediğiniz zaman oyunlar tamamen sizin olacak. (Donanımhaber)