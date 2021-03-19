Bir blog gönderisinde Epic Games Store ekibi, Discord tarzı sesli ve yazılı sohbeti içeren bir parti sistemi için planları açıkladı. Ayrıca parti üyelerinizin neler yaptığını size bildirmek için oyun içi deneyimlerini genişletti. Bu arada, mevcut "Fısıltılar" DM sistemi, kullanılmadığı için ortadan kalkıyor.

Şirket, bu Parti özelliklerinin 'Oyun İçi Parti Temsilciliği' aracılığıyla platformda bulunan oyunlara da entegre edileceğini söyledi. Oyuncular, oyunlarının içinde mevcut durumlarını da gösterecek olan partilerini görebilecekler. Epic ayrıca hiçbir Partinin tek bir sahibi olmayacağını, böylece gruptaki herkesin Grup sohbetini bırakabileceğini ve diğerlerinin devam edebileceğini söylüyor.

Şirket, oyuncular davet edildikten sonra partilerin "kilitlenebileceğini" de ekledi. Parti özelliklerine ek olarak Epic, arkadaşlığı yönetmek ve ortak arkadaşları görmek için farklı eylemler göstermek için Sosyal Panelini "Oyuncu Kartları" ile yeniliyor.

Bu sosyal kartlar daha önce bahsedilen Parti sistemine bağlanır ve özelleştirilebilir. Platform arama aracı, aradığınız bir oyuncuyla kaç tane ortak arkadaşınız olduğunu da gösterebilir. Epic, oyun sırasında gerçekleşen tüm bildirimleri kapatmak için Rahatsız Etmeyin düğmesini ekliyor. (CNNTürk)